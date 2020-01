La nave Ocean Viking soccorre barcone con 39 migranti al largo della Libia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Alle prime ore di venerdì 17 gennaio 2020, la nave la nave della ong Sos Mediterranee e Msf Ocean Viking ha soccorso 39 persone a bordo di un barcone al largo della Libia. L’imbarcazione era in avaria e si trovava a 35 miglia dalla costa libica. A renderlo noto via Twitter è Sos Mediterranee, spiegando che si è trattato di un “soccorso difficile”, con onde alte e vento forte. I sopravvissuti, tra cui 5 donne, sono stati portati in salvo”. BREAKING: Before dawn this morning, the #OceanViking completed a rescue of 39 people from a boat in distress, 35 NM from the coast of #Libya. With high swell & strong winds, the survivors – incl. 5 women – were transferred from the unstable wooden boat in a challenging operation. pic.twitter.com/aPFQ89dmq2 — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) January 17, 2020 La Sea Watch con 119 migranti a bordo sbarca a Taranto. ... Leggi la notizia su tpi

