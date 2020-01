La Cassazione rigetta il ricorso: "Carola non andava arrestata" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Mauro Indelicato Respinto il ricorso della procura di Agrigento contro la scarcerazione. E il legale della Rackete attacca Patronaggio: "Porta avanti tesi folli" Sul caso Carola Rackete è arrivata la parola “fine”: anche la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che il rilascio della capitana della Sea Watch 3, operato dal gip di Agrigento Alessandra Vella a luglio, era legittimo. Ma per comprendere il significato di questa decisione della suprema corte, occorre fare un passo indietro ed andare nei caldi giorni tra gli scorsi mesi di giugno e luglio, quando il caso Carola Rackete ha infiammato il dibattito politico ed ha contraddistinto uno degli episodi più importanti nell’ottica della contrapposizione tra l’allora governo gialloverde e le organizzazioni non governative. A metà giugno del 2019, Carola Rackete era al comando della nave Sea Watch 3, appartenente all’ong ... Leggi la notizia su ilgiornale

lpha_bloke : RT @SeaWatchItaly: ???? La Cassazione rigetta il ricorso della Procura di Agrigento sulla mancata convalida dell'arresto di #CarolaRackete.… - SeaWatchItaly : ???? La Cassazione rigetta il ricorso della Procura di Agrigento sulla mancata convalida dell'arresto di… - Italia_Notizie : Carola Rackete, Cassazione rigetta il ricorso della procura Agrigento contro scarcerazione. L’avvocato: “Non andava… -