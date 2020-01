Juan Luis disperato per Gemma | La consapevolezza dopo Uomini e Donne (Di venerdì 17 gennaio 2020) dopo alcune settimane in cui il cavaliere è stato mandato via da Maria De Filippi, Juan Luis sembra essere disperato per Gemma Galgani. Sembra essere arrivata solo ora la consapevolezza di quanto potesse tenerci alla dama. Quali sono state le sue parole? Sono ormai diverse settimane che Juan Luis è fuori dai giochi ma soprattutto … L'articolo Juan Luis disperato per Gemma La consapevolezza dopo Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

boia_er : RT @Perseide121: “A casa di Lucy” si balla aspettando che sia pronta la cena. Che dite iscriviamo al corso di ballo @MiraNerissa ?????????? Ju… - Perseide121 : “A casa di Lucy” si balla aspettando che sia pronta la cena. Che dite iscriviamo al corso di ballo @MiraNerissa ????… - shayelopez23 : RT @boado_ruth: Reasons why I cried scenes: Vito-Camila, Emma-Camila, Luis-Alice, Luis-Juan Felipe. #TheKillerBrideFinale -