I 10 sportivi più pagati del decennio 2010-2019 (Di venerdì 17 gennaio 2020) I contratti personali di sponsorizzazione e quelli sempre più redditizi con le squadre hanno permesso agli atleti più pagati al mondo di incrementare di molto i loro guadagni negli ultimi dieci anni. Sono ormai più di una dozzina gli sportivi che in un solo anno arrivano a percepire oltre 70 milioni di euro ciascuno. Prima del 2010 era un record limitato soltanto al golfista statunitense Tiger Woods. Kurt Badenhausen, esperto di economia sportiva per Forbes, ha raccolto i dati relativi ai guadagni complessivi degli sportivi più pagati del decennio appena trascorso. In alcuni casi, a seconda dello sport praticato, si tratta di atleti che non hanno ricavato i loro guadagni tramite un contratto con una squadra, nemmeno in minima parte. La fortissima competizione tra i top club di calcio ha invece portato a un certo incremento degli stipendi, che restano generalmente la principale ... Leggi la notizia su ilveggente

