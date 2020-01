Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis non sa niente del putiferio per le frasi su Napoli (Di venerdì 17 gennaio 2020) È un caso strano quello di Elisa de Panicis del Grande Fratello Vip 2020 e le frasi infelici su Napoli e il dialetto partenopeo bollato come 'cafone'. La modella e influencer nulla sa del putiferio che hanno scatenato le sue parole nel capoluogo partenopeo. E quindi non ha potuto nemmeno scusarsi. Leggi la notizia su napoli.fanpage

Striscia : Secondo voi, chi è più indicato a condurre il #GFvip? Correte sul nostro sito per dircelo ????????????… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -