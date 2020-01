Google da record | Alphabet vale più di un trilione di dollari

Ecco come abilitare lo Screen Recorder di Android 10 sui Google Pixel : Lo Screen Recorder di Android 10 ritorna sui Google Pixel: Ecco come fare per utilizzarlo. C'è un trucchetto che consente di riportare in vita la funzione di registrazione dello schermo, che vi spieghiamo in questo articolo. L'articolo Ecco come abilitare lo Screen Recorder di Android 10 sui Google Pixel proviene da TuttoAndroid.

Cos'è Google Recorder - come funziona e su quali device : Potreste aver giò sentito parlare di Google Recorder, un pratico strumento di registrazione al momento disponibile ufficialmente solo per i Google Pixel 4 (l'ultima generazione degli smartphone Google Experience). Per chi non lo sapesse, si parla di un registratore vocale che non attinge mai dal web (questo significa che il tool lavorerà esclusivamente offline, e che quindi potrà funzionare anche all'interno di uno scantinato completamente ...

Ecco come scaricare Google Recorder e su quali smartphone funziona : Google Recorder è una delle novità più interessanti tra quelle introdotte con la gamma Google Pixel 4. Scopriamo insieme come scaricarla

Ecco come funziona Google Recorder e per quali motivi sfrutta l'intelligenza artificiale : Con un post il team di Google ha deciso di soffermarsi sul sistema di apprendimento automatico su cui si basa l'app Google Recorder

L'app Google Recorder è quasi pronta a registrare in .waw : aggiornamento in arrivo? : Google Recorder potrebbe essere presto in grado di registrare in formato waw