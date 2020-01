Ghali canta «Boogieman» con Salmo e prepara un concerto evento (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un 2020 che comincia con il botto, per Ghali, per almeno tre ragioni: un singolo-bomba, con Salmo, foriero del nuovo album e di una tripletta di concerti-evento a Milano. «Boogieman», il nuovo singolo con Salmo Dopo l'uscita, lo scorso novembre, di Flashback, da venerdì 17 gennaio è disponibile Boogieman, nuovo singolo che, come il precedente, anticipa il nuovo album del rapper, DNA, in uscita il 20 febbraio. Prodotto da Zef e Mace, Boogieman vede la partecipazione di Salmo: il risultato è un brano che si sviluppa su un tappeto elettronico dal sound anni Novanta che trasporta l'ascoltatore nell'atmosfera dei club, mentre le voci di Ghali e Salmo, attraverso una sorta di dialogo allo specchio, a tratti apparentemente non sense, mettono in scena (o, meglio, in parole), la satira di chi tenta di essere ciò che non è, ripetuta nel ritornello ... Leggi la notizia su gqitalia

