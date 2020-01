Festival di Sanremo: i 10 abiti più belli di sempre (Di venerdì 17 gennaio 2020) In attesa di ammirare gli abiti di cantanti in gara, presentatrici e ospiti a Sanremo 2020 diamo uno sguardo a quelli che sono stati i look più belli visti sul palco dell'Ariston negli ultimi anni. Dall'abito metallico di Anna Oxa negli anni '90 al celebre vestito "farfallina di Belén Rodriguez, fino agli eleganti modelli di Michelle Hunziker, Eva Herzigova ed Elisabetta Canalis, ecco i 10 vestiti più belli della storia di Sanremo. Leggi la notizia su fanpage

