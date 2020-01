Feleppa consegna la delega al Verde, il commento della ditta Barretta Garden (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Dopo la decisione del consigliere delegato al Verde Pubblico, Angelo Feleppa di riconsegnare le deleghe al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il personale della ditta Barretta Garden, incaricata della manutenzione ordinaria nel Comune di Benevento, ha voluto commentare: “Siamo dispiaciuti per questa decisione. Ci teniamo a precisare che abbiamo lavorato sempre in maniera concreta, egregia e risolutiva sui problemi del Verde. Il Consigliere Feleppa ci ha indirizzato insieme al personale del Comune , ad un serio esempio di concretezza e compattezza e di merito. Ci auguriamo con tutta sincerità che il consigliere Feleppa possa tornare indietro a questa sua decisione” L'articolo Feleppa consegna la delega al Verde, il commento della ditta Barretta Garden proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

