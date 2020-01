Erika De Nardo sposata e laureata: «In paese però non tutti l’hanno perdonata» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dal delitto di Novi Ligure sono passati quasi 19 anni. Di quel massacro nella villetta è difficile dimenticare l’efferatezza con cui i due fidanzati Erika e Omar uccisero a coltellate la madre e il fratellino di lei, ma anche il tentativo loro di negare fino all’ultimo con freddezza quanto accaduto. Erika De Nardo aveva appena sedici anni, Omar Favaro 17 anni, uno più di lei. Oggi i due giovani, da tempo fuori dal carcere, cercano di farsi una nuova vita. Erika De Nardo sposata e laureata: «In paese però non tutti l’hanno perdonata» Il 3 marzo 2010 Omar è stato scarcerato, a seguito dei benefici dell’indulto e degli sconti riconosciutigli per buona condotta. Il giovane vive ora in Toscana, dove ha preso a lavorare come barista, dichiarando di voler formare una famiglia con la sua attuale fidanzata. Ad Erika non vuole pensare più, ma non le riserva alcun ... Leggi la notizia su urbanpost

