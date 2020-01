Dakar 2020, Carlos Sainz in trionfo: “Sono molto felice, quanti sacrifici per un veterano. Ringrazio tutti” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Carlos Sainz ha vinto la Dakar 2020, il Rally Raid più prestigioso e importante al mondo. Il veterano spagnolo si è imposto in Arabia Saudita al volante della sua Mini, battendo Nasser Al-Attiyah e Stephan Peterhansel dopo dodici durissime tappe che hanno regalato grandissimo spettacolo tra sterrato, dune, sabbia, pietre. Il 57enne ha così conquistato la terza Dakar della sua gloriosa carriera dopo quelle del 2010 e del 2018 alla guida rispettivamente di Volkswagen e Peugeot. Il due volte Campione del Mondo di rally ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Marca: “Solo io, Al-Attiyah e Peterhansel sappiamo quanto è stata dura fin dal primo giorno. Sono molto felice per questa vittoria dietro cui ci sono tanti sforzi e molto lavoro. Ringrazio Red Bull e ovviamente il mio co-pilota Lucas Cruz. Questo risultato non è male per un veterano anche perché bisogna lavorarci ... Leggi la notizia su oasport

SkySportF1 : ?? @CSainz_oficial batte il suo stesso record ? Confermandosi il pilota più anziano ?? sul trono della Dakar… - Gazzetta_it : #Dakar moto, vittoria finale di #Brabec: è il primo americano a trionfare - SkySportMotoGP : Aveva 40 anni Ed era un veterano della corsa #SkyMotori #Dakar2020 #Goncalves -