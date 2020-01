Copertura Trincerone, limitazioni al traffico: le strade interessate (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il Comune di Salerno ha comunicato che per consentire la realizzazione dei lavori di Copertura della linea ferroviaria lato est, nell’ambito del cantiere del Trincerone, si rende necessaria dal 20 gennaio al 14 febbraio prossimo l’adozione di una serie di provvedimenti, garantendo sempre il transito veicolare e pedonale in sicurezza e senza interruzione. In Via Giovan Battista Bottiglieri è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli su ambo i lati della carreggiata, a partire dalle ore 07,00 del giorno 20 gennaio 2020 e sino al termine previsto entro le ore 17,00 del 22 gennaio 2020. In Via Alfonso Balzico (ambo i lati del tratto compreso tra Via Bottiglieri e Via Diaz) è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, a partire dalle ore 07,00 del giorno 23 gennaio ... Leggi la notizia su anteprima24

