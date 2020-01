Ci siamo assuefatti a Salvini: la sua violenza non ci indigna neanche più (Di venerdì 17 gennaio 2020) Salvini contro la Corte costituzionale: ci siamo assuefatti alla sua violenza Ieri sono accaduti due fatti. Il primo normale, anzi, addirittura sano, all’interno di una democrazia: la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum sulla legge elettorale proposto dalla Lega. Il secondo anomalo, pericoloso, a tratti persino eversivo: la reazione scomposta, a tratti violenta, di Matteo Salvini. Eppure, per una stortura endemica e radicata ormai a tutti i livelli nel nostro Paese, nessuno si è particolarmente scandalizzato o indignato per le parole del leader della Lega, anzi le considera una reazione comprensibile, e persino moderata, a un attacco della “casta politico-giudiziaria” nei confronti del popolo sovrano. O, meglio, sovranista. Ma andiamo con ordine. Nel pomeriggio di ieri, la Consulta presieduta da Marta Cartabia, dopo otto ore di Camera di consiglio, si ... Leggi la notizia su tpi

PreduRuju : @JamesLucasIT Siamo pagine che qualcun altro scrive, senza consenso e sopratutto senza ribellione. Assuefatti. Grande Pasolini - irenenovello : Ora ditemi se questa cosa ha senso. Ma le persone di buon senso che si indignano esistono ancora? O siamo tutti tal… - MarcoCantamessa : @gianlucac1 @liberioltre @DeShindig @micheleboldrin @ThManfredi @Phastidio @CodagnoneLuca Non più... alle inefficie… -