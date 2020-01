“Choc”. Irama torna a farsi vedere dopo mesi: la trasformazione è notevole (Di venerdì 17 gennaio 2020) dopo una lunga assenza Irama torna sui social. Il cantante ha deciso di mostrarsi su Instagram. Lo ha fatto alla viglia di Sanremo, il festival dal quale è stato escluso e con il quale lo scorso anno Irama polemizzò non poco, convinto di essersi visto scippare la vittoria da Mahmood. Irama che però non si è dato per vinto, a quanto pare sta lavorando a un nuovo prodotto. Intanto ha deciso di cambiare il suo look. Irama infatti si è mostrato nuovamente e questa volta come non lo abbiamo mai visto: capelli ricci, pantaloni a zampa, una semplice maglietta bianca con sopra un giubbotto di pelle. Il nuovo capitolo della vita di Irama è appena cominciato. Un Irama diverso, che è piaciuto subito ai suoi fan, che gli hanno scritto una miriade di messaggi di bentornato. Continua dopo la foto Tra questi risalta quello del collega Federico Rossi – sta seguendo la sua fidanzata Paola Di Benedetto ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

“Choc” Irama Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Choc” Irama