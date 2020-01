Autostrade, Patuanelli: “La revoca è la conseguenza dei 43 morti nel crollo del ponte Morandi”. Ma l’ad di Aspi avverte: “Senza le concessioni e con l’indennizzo andremo in default” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “La revoca è la conseguenza dei 43 morti nel crollo del ponte Morandi. Lo stato manutentivo delle strade gestite da Aspi fa percepire un senso di insicurezza ai cittadini che salgono in macchina. Al di là di casi particolari, è innegabile che le verifiche sulle manutenzioni fatte da Aspi sono state più che negative. Non è una ripicca”. E’ quanto afferma, in un’intervista a Repubblica, il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, parlando delle concessioni autostradali. “Trovare eventuali colpevoli – aggiunge il ministro – è compito della magistratura, non del governo. Il sistema delle concessioni doveva portare più investimenti, più sicurezza, pedaggi più bassi, ma ha portato solo utili per il privato, meno sicurezza e meno investimenti. Il rapporto tra profitti e investimenti del sistema delle concessioni è più alto che in ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

