Zinedine Zidane, allenatore da record (Di giovedì 16 gennaio 2020) Infallibile Zinedine Zidane. Con un pallone d’oro e tre premi per il miglior calciatore dell’anno Fifa, è difficile che la carriera da allenatore possa essere migliore di quella da calciatore. Eppure c'è Zizou a confermare la regola, essendone l’eccezione. Per inquadrare cosa il tecnico francese sia stato capace di fare in panchina, finora, basta un semplice dato: nove finali disputati, nove trofei conquistati. A Madrid c’è chi lo chiama l’uomo delle finali, più in generale, invece, alla genialità del giocatore viene ora associata l’infallibilità da tecnico, anche perché quando si allena il Real è obbligatorio ma tutt’altro che scontato vincere. Zidane con la Supercoppa Europea vinta nel 2017 contro il Manchester UnitedZidane con la Supercoppa Europea vinta nel 2017 contro il Manchester ... Leggi la notizia su gqitalia

