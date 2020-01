Vista e udito, perché vediamo con gli occhi e sentiamo con le orecchie (Di giovedì 16 gennaio 2020) Vista e udito sono due sensi solo apparentemente lontani. E oggi la scienza fa luce su quello che a prima Vista può quasi sembrare un errore incomprensibile, ma che piuttosto dà ragione della perfetta organizzazione del sistema nervoso e delle modalità di percepire gli stimoli, tanto che se gli occhi si accorgono che una persona davanti a noi sta parlando si attivano immediatamente i centri della corteccia uditiva che si trovano nella parte laterale della corteccia cerebrale. Quindi, gli occhi “ascoltano”, pur senza percepire le parole. L’esperienza del concerto Vi è mai capitato di chiudere gli occhi per gustare fino in fondo e far entrare in profondità nella mente e nelle sensazioni le sette note di una canzone d’autore o di una sinfonia classica? Sicuramente sì. E per questo non dovete sentirvi “strane” o particolarmente romantiche. La risposta sta proprio nella combinazione di ... Leggi la notizia su dilei

flafla1973 : Dopo vista e udito, è l'equilibrio il senso considerato più importante - hobismysmile : Alcune persone vedono dei colori ascoltando la musica (vista/udito) altri sentono sapori ascoltando rumori (gusto/u… - max_buonanno : @17su24 Questo signore è un paraculo, come Simone Inzaghi o Allegri lo scorso anno .... Non sentono mai niente, nes… -