Uganda, imam si sposa e dopo due settimane scopre che è un uomo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sheikh Mohammed Mutumba si è sposato con una "donna" incontrata in moschea: dopo due settimane dal matrimonio tuttavia ha scoperto che si trattava di un uomo, che aveva organizzato il raggiro per rubare nella sua casa e in quella dei vicini. Leggi la notizia su fanpage

