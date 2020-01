Teppisti accerchiano pompieri, il pool antiterrorismo indaga (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le accuse sono di concorso in incendio, resistenza a pubblico ufficiale, lancio di oggetti pericolosi e interruzione di pubblico servizio. I pompieri stavano spegnendo le fiamme in via Gola. Giunge a una svolta l’indagine relativa a uno dei fatti più assurdi, avvenuti la notte di Capodanno. Stiamo parlando dell’assalto ai danni dei pompieri che stavano … L'articolo Teppisti accerchiano pompieri, il pool antiterrorismo indaga proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

