Spin Time, la ministra dell’Interno: “Non è sotto sgombero” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Spin Time non è sotto sgombero. Lo ha dichiarato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese in seguito all'interrogazione parlamentare di Fratelli d'Italia sulla situazione degli sgomberi a Roma. "Al momento non risultano adottati provvedimenti dell'autorità giudiziaria che ne consentirebbero l'inserimento nel piano sgomberi". Leggi la notizia su fanpage

SorrentinoAnt10 : RT @ImolaOggi: Lamorgese, 'Spin Time Labs Roma (palazzo occupato da centri sociali e migranti) non è tra gli stabili da sgomberare' https:/… - Stoico26356790 : RT @ImolaOggi: Lamorgese, 'Spin Time Labs Roma (palazzo occupato da centri sociali e migranti) non è tra gli stabili da sgomberare' https:/… - luigidelucia218 : RT @ImolaOggi: Lamorgese, 'Spin Time Labs Roma (palazzo occupato da centri sociali e migranti) non è tra gli stabili da sgomberare' https:/… -