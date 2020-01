Smog Venezia: confermato il livello 1 “Arancio” fino al 20 gennaio (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’Osservatorio regionale della qualità dell’aria Arpav ha emesso oggi un bollettino che conferma il mantenimento del livello 1 “Arancio”, che scatta dopo quattro giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il PM10 di 50 microgrammi/m3. Pertanto nel Comune di Venezia restano in vigore, fino a nuova comunicazione, le misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici previste. Nello specifico il livello 1 “Arancio” vieta la circolazione per tutti i giorni della settimana, compresi quindi anche sabato e domenica, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 di ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi, di autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e dei veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a diesel Euro 1, 2 e 3. Per quanto riguarda l’utilizzo degli impianti termici e delle ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

