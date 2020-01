Siena, saldi truffa: operazione della Guardia di Finanza (Di giovedì 16 gennaio 2020) Prezzi gonfiati prima degli sconti. La Guardia di Finanza smaschera i “furbetti” dei saldi. Accade a Siena, ma è purtroppo una pratica ampiamente diffusa in Italia, come dimostrano le numerose operazioni della GdF. Nella città toscana i militari delle Fiamme Gialle hanno avviato una specifica attività di monitoraggio su scala provinciale a tutela dei consumatori e del mercato, per evitare raggiri. Come spiega in una nota il comando provinciale della GdF, l’attività è iniziata qualche settimana prima dell’inizio dei saldi di fine stagione. saldi truffa a Siena, la GdF indaga da prima di Natale L’attività di prevenzione delle Fiamme Gialle è partita in concomitanza dell’innalzamento dei livelli di controllo del territorio per l’approssimarsi delle festività. I militari hanno effettuato verifiche dei prezzi di vendita esposti sui beni di largo ... Leggi la notizia su urbanpost

agenziaimpress : Negozianti disonesti. Prezzi gonfiati prima dei #saldi, Gdf smaschera commerciante nel centro storico di #Siena… - CittadinoOnline : Prezzi gonfiati prima dei saldi: la Guardia di Finanza scopre l'inganno - - giannelio : Gonfia il prezzo della giacca di 200 euro per i saldi, la Finanza se ne accorge: multato?????? Oserei dire, sono in ta… -