Renzi:a governo non per essere grillini

"Non abbiamo rotto la maggioranza. Abbiamo solo difeso lo stato di diritto. Continueremo a farlo, anche senza il permesso dei populisti: populisti nuovi e populisti vecchi". Cosìdifende il voto in commissione con FI-C.destra contro la riforma della prescrizione. "Abbiamo fatto uninsieme per mandare a casa Salvini non per diventare",rivendica il leader di IV. "Abbiamo votato per ripristinare la legge dei nostri governi,cancellando le misure giustizialiste e populiste. Dispiace che il Pd vada a rimorchio M5S".(Di giovedì 16 gennaio 2020)