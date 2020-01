“Qui i figli dei ricchi, lì dei poveri”: discriminazione choc di una preside napoletana (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoE’ bufera sull’Istituto Comprensivo di via Trionfale di Roma per la scheda di presentazione pubblicata sul sito della scuola. “Nella scuola di via Vallombrosa, a Roma, ci studiano i figli delle badanti, precisamente delle badanti dell’alta borghesia romana che vive in via Cortina d’Ampezzo”. Questa è l’incredibile frase tratta dal sito della scuola che alla guida ha Nunzia Marciano, 58enne di origini napoletane ma romana di adozione. L’Istituto si presenta: “La sede di via Trionfale e il plesso di via Taverna accolgono alunni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto, mentre il plesso di via Assarotti, situato nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario, accoglie alunni di estrazione sociale medio-bassa e conta, tra gli iscritti, il maggior numero di alunni con cittadinanza non ... Leggi la notizia su anteprima24

StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Lotta di 'classe'? - soteros1 : RT @Teresat14547770: Bomba! BERSANI HA APPENA RICORDATO SU LA7, CHE GLI EMILIANI, DOPO LA GUERRA ACCOLSERO MIGLIAIA DI BAMBINI DEL SUD E CR… - comunecalcinaia : Dal 15 Gennaio e fino al 30 Giugno si possono presentare le domande relative a sostegno delle famiglie con un figli… -