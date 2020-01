Porsche 718<br> - Su Cayman e Boxster GTS arriva il 4.0 aspirato (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Porsche cavalca l'onda del successo delle recenti versioni GT4 e Spyder presentando le 718 Cayman e Boxster GTS 4.0. Le vetture saranno disponibili da marzo con prezzi in Italia a partire da 84.883 euro per la Cayman e 86.957 euro per la Boxster, ovvero dai 10.000 ai 15.000 euro in meno rispetto alle altre quattro litri. 400 CV aspirati con il cambio manuale. Se sulla GTS precedente la Casa si era limitata a proporre un'esclusiva variante potenziata da 365 CV del 2.5 boxer quattro cilindri turbo, qui la Porsche ha deciso di sfruttare il recente 4.0 sei cilindri aspirato delle più potenti GT4 e Spyder in una variante specifica da 400 CV e 420 Nm, abbinato esclusivamente al cambio manuale sei marce. La vettura è così capace di toccare i 100 km/h da fermo in 4,5 secondi con una velocità massima di 293 km/h. A fronte di 20 CV in meno, il divario con la GT4 nell'accelerazione è pari a 0,3 ... Leggi la notizia su quattroruote

dinoadduci : Porsche 718 - Su Cayman e Boxster GTS arriva il 4.0 aspirato - quattroruote : La #Porsche ha svelato le nuove versioni GTS 4.0 delle 718 #Boxster e #Cayman, spinte da una versione aggiornata de… - infoiteconomia : La Porsche 718 Boxster è l'ultima vera sportiva da città -