Pochettino: «Inglese e spagnolo i campionati migliori al mondo. Mi manca allenare» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Pochettino, l’ex allenatore è tornato a parlare del suo futuro e non ha nascosto la sua voglia di tornare ad allenare Mauricio Pochettino è pronto a tornare in campo dalla prossima stagione. L’ex allenatore del Tottenham ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. «Sono argentino ma ormai mi sento mezzo spagnolo-catalano. Mi ritengo fortunato per aver iniziato la mia carriera di allenatore all’Espanyol e poi essere andato in Inghilterra, apprendendo una nuova lingua e una nuova cultura. E oggi mi sento una persona migliore, con conoscenza. Mi manca il calcio, mi manca allenare. La Liga è un campionato bellissimo con grandi allenatori e da tecnico punto ad essere nei posti migliori e credo che quello Inglese e spagnolo siano i campionati migliori al mondo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

