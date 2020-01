Oggi le accuse a Trump in Senato: rischio impeachment. “Una bufala” (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Camera dei rappresentanti Usa ha votato per inviare al Senato due articoli di impeachment contro il presidente Donald Trump. Inizia il processo. Neanche il tempo di festeggiare la firma commerciale con la Cina, che Trump dovrà preoccuparsi delle decisoni che prenderà il Senato riguardo i due articoli di impeachment che la Camera dei rappresentanti … L'articolo Oggi le accuse a Trump in Senato: rischio impeachment. “Una bufala” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

