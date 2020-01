Michele Bravi ospite a Verissimo con Silvia Toffanin (Di giovedì 16 gennaio 2020) Michele Bravi rompe il silenzio durato più di un anno e si affida a Silvia Toffanin e al suo Verissimo per la prima intervista televisiva dopo l’incidente. È stato proprio Verissimo l’ultimo programma registrato da Bravi nel novembre del 2018, pochi giorni prima dell’accaduto. Per rispetto del giovane cantante e della vittima l’intervista non è mai stata mandata in onda. Sabato prossimo, 18 gennaio, come annunciato sul sito di Mediaset, Michele Bravi ritornerà nello studio per raccontarsi al pubblico, dopo il primo passo fatto con i fan durante i quattro concerti sold out al teatro San Babila di Milano lo scorso novembre. In quell’occasione l’ex vincitore di X Factor si è ricongiunto ai fan nel modo più intimo possibile, tramite dei concerti piano e voce in cui ha mostrato tutta la sua fragilità ed emozione, regalando ai presenti un ... Leggi la notizia su trendit

