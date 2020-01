LIVE Italia-Francia pallanuoto, Europei 2020 in DIRETTA: Settebello per superare l’ostacolo transalpino (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Francia, valida per la seconda giornata della prima fase a gironi degli Europei di pallanuoto maschile: sarà la formazione transalpina la seconda avversaria del Settebello. I transalpini sono stati sconfitti dalla Georgia nella prima uscita della rassegna. Dopo aver schiantato la Grecia all’esordio, invece, il Settebello viaggia a gonfie vele verso il primato nel Girone D che, almeno sulla carta, dovrà essere soltanto certificato nelle ultime due sfide contro Francia e Georgia, di certo due formazioni ampiamente alla portata dei campioni del mondo. L’Italia oggi però porterà a referto soltanto dodici uomini, dato che Stefano Luongo è stato squalificato al termine della gara contro la Grecia con l’ausilio del VAR: ... Leggi la notizia su oasport

juventusfc : KICK-OFF | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! LA NOSTRA #COPPAITALIA INIZIA ADESSO! FOOOOOOOOOOORZA JUVEEEEEEEEE! LIVE… - matteosalvinimi : Seconda tappa della giornata a Morfasso (Piacenza), alta Val d'Arda! Viva l'Italia dei campanili: cultura, storia,… - aifosatir : RT @juventusfc: KICK-OFF | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! LA NOSTRA #COPPAITALIA INIZIA ADESSO! FOOOOOOOOOOORZA JUVEEEEEEEEE! LIVE MATCH ??… -