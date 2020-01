L’Europa vuole un caricabatterie unico per tutti i dispositivi elettronici (Di giovedì 16 gennaio 2020) Per l'Unione Europea la situazione non è migliorata abbastanza negli ultimi anni. Gli alimentatori e i caricabatterie di smartphone, tablet, lettori di ebook e altri apparecchi elettronici producono rifiuti per 51000 tonnellate ogni anno, ma la soluzione ideata potrebbe dare vita a nuovi problemi. Leggi la notizia su fanpage

