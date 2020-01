L’atletica vuole bandire la scarpa dei record: troppa tecnologia, è doping (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’atletica ferma la corsa delle scarpe dei record. Pubblicizzate dalla Nike proprio così, come le scarpe “per battere tutti i record”. E che uno, il più fragoroso, l’hanno già battuto, anche se non omologato: la Maratona sotto le due ore. La storia delle Vaporfly potrebbe fermarsi dunque alla prestazione super-tecnologica di Eliud Kipchoge, il fuoriclasse keniano che a Vienna lo scorso ottobre è riuscito a percorrere i fatidici 42,195 km in 1 ora 59 minuti, 40 secondi e 2 decimi, trainato dalle migliori lepri del mondo, in un circuito studiato per garantire la prestazione massima, ad un orario specifico, in condizioni di vento e temperatura ottimali. Ma soprattutto indossando le nuove scarpette della Nike, che ora sono al vaglio della Federazione internazionale di Atletica Leggera. Questa zona grigia della regolamentazione sportiva, che riguarda ora ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : L'atletica vuole bandire la scarpa dei record: troppa tecnologia, è doping - ilNapolista -