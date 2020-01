Justine Mattera Instagram, camicia aperta senza reggiseno e gambe allargate: «Femminilità superba» (Di giovedì 16 gennaio 2020) «Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore», scrive Justine Mattera su Instagram, scomodando le Lezioni Americane dello scrittore novecentesco Italo Calvino. La bionda showgirl di origini newyorkesi lavora in Italia dal 1994. A lanciarla il conduttore scomparso Paolo Limiti (nonché suo ex marito) che, dopo avere notato la sua incredibile somiglianza con la diva Marilyn Monroe, l’ha voluta fortemente come showgirl nelle varie edizioni dell’appuntamento pomeridiano targato Ci vediamo in TV, che è andato in onda dal 1996 al 2003. Di tempo da allora ne è passato: oggi Justine Mattera è una delle donne più seguite su Instagram. Proprio grazie a quest’ultimo è rifiorita per lei una stagione professionale, che la vede indossatrice e modella soprattutto di lingerie. Justine Mattera ... Leggi la notizia su urbanpost

