James Bond | Halle Berry avrebbe dovuto essere star di uno spinoff al femminile

L'attrice Halle Berry avrebbe dovuto essere la star di uno spinoff al femminile dei film dedicati a James Bond. I film di James Bond avrebbero potuto avere uno spinoff al femminile con protagonista Halle Berry, ma il progetto venne abbandonato a causa del budget considerato troppo elevato. Jinx, personaggio che appare in 007 La morte può attendere, avrebbe infatti dovuto ritornare sul grande schermo da assoluta protagonista. Halle Berry era pronta a riprendere il ruolo avuto nel film dedicato all'agente 007, ma la MGM ha considerato troppo elevato il budget previsto che era stimato in circa 80 milioni di dollari. La situazione ha quindi causato non poco dispiacere alla produttrice Barbara Broccoli che era intenzionata a modificare la rappresentazione

