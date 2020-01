Inter, Barella: «Conte è maniacale. Vogliamo accorciare il gap con la Juve» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Barella ha rilasciato un’Intervista parlando degli obiettivi dell’Inter e della sfida con la Juventus: «Stiamo accorciando il gap» Nicolò Barella è stato Intervistato da Sky Sport, ecco cosa ha rivelato su questi mesi all’Inter. INFORTUNIO – «L’Inter mi ha voluto tanto, quindi io ho fatto di tutto per ripagare la fiducia. C’è stato l’infortunio in mezzo, ma questo fa parte del calcio. A proposito, mi spiace per Zaniolo, per lui è qualcosa di più importante, e gli volevo fare l’in bocca al lupo. Tornando a me, spero di riprendere dove ho lasciato, facendo anche meglio» Conte – «Mi ha aiutato molto nella fase tattica, dicendomi in che posizione mettermi: è maniacale in questo. Quello che mi rimproveravano sempre è che ero molto istintivo, lui ha limitato questo difetto. Conte ti tira fuori il 110 per cento, anche a quelli come me che ... Leggi la notizia su calcionews24

