Il salvataggio della piccola Maggie (Di giovedì 16 gennaio 2020) Maggie è una dolce cagnolina, che è stata trovata in Libano, da alcuni volontari del posto. La sua storia ha fatto il giro del web, per la sua forza e la sua tenacia. Era incinta e non aveva intenzione di mollare. Il suo desiderio era solo quello di poter trovare una famiglia amorevole. L’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa e nonostante il lavoro di molte associazioni, è quasi impossibile combatterla. Maggie è stata trovata legata con una catena intorno al collo. Era cieca, magra ed incinta. Per questo aveva bisogno di cure urgentemente. I ragazzi volevano fare l’impossibile per salvarle la vita. Infatti, una volta portata via dal luogo dove è stata trovata, hanno contattato i volontari di Wild At Heart Foundation ed hanno organizzato il suo trasferimento nel Regno Unito. In questo rifugio, la dolce cagnolina, insieme ai suoi cuccioli, poteva avere tutte ... Leggi la notizia su bigodino

