I tre fallimenti storici del neoliberismo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Questione ambientale, disuguaglianze, democrazia. E anche l’assunto per cui il mercato lasciato a se stesso favorisca crescita e innovazione è fortemente messo in dubbio. Storia di una dottrina in profonda crisi La destra neoliberista e quella sovranista marciano insieme. Verso la regressione sociale" Che inganno il neoliberismo sovranista" Leggi la notizia su espresso.repubblica

blogLinkes : I tre fallimenti storici del neoliberismo - Giampier601 : @Catia05605065 @Rooob1 @MassiSilver @ItaliaViva @TeresaBellanova Avevo + di 50 anni E il passaggio è stato drammat… - fabriziobarca : @espressonline Cacciari:ragioni oggettive e soggettive del possibile intreccio neoliberismo/destra-autoritaria Feli… -