Gruppo FCA - Una joint venture con Foxconn per costruire elettriche in Cina (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Hon Hai Precision Industry, azienda dell'elettronica taiwanese meglio nota come Foxconn e principale produttore degli iPhone della Apple, ha avviato trattative con la Fiat Chrysler per una collaborazione nel campo delle elettriche. In particolare, secondo quanto comunicato dalla società asiatica alla Borsa di Taipei, le trattative dovrebbero portare alla creazione di una società congiunta dedicata allo sviluppo e alla produzione di auto a batteria e di soluzioni per le auto connesse (Iov, acronimo di Internet of vehicles). Una joint venture cinese. L'accordo, che dovrebbe essere firmato entro la fine del primo trimestre, porrà le basi per costituire una joint venture in cui il 50% del capitale sarà posseduto dalla FCA e la restante parte da una società partecipata per non oltre il 40% dal Gruppo taiwanese. Lobiettivo è produrre dei veicoli elettrici in Cina, da ... Leggi la notizia su quattroruote

