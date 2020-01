Gotti: «La Juve? Partita che sembra una montagna insormontabile» VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Gotti, le parole del tecnico dell’Udinese dopo la sconfitta contro la Juventus nel match di Coppa Italia vinto per 4-0 Una gara dominata dalla Juventus quella di ieri contro l’Udinese. La squadra di Sarri ha infatti calato il poker contro i friulani conquistando i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco le parole del tecnico dell’Udinese Gotti. «Non ho idea di dove arriverà la Juventus che giocherà per vincere il campionato e lotterà a massimo livello europeo. Non volevamo fare una Partita dimessa, voleva essere la possibilità di dare una risposta concreta in campo per chi ha giocato meno. L’atteggiamento iniziale della mia squadra non mi è dispiaciuto poi succede che la prima volta che entrano in area ti fanno gol, la seconda volta il rigore e una Partita già difficile diventa una montagna insormontabile». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

