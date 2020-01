Gevi Napoli, un nuovo acquisto: arriva il pivot Antonio Iannuzzi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Gevi Napoli: la società partenopea rende noto l’arrivo dal Brindisi del pivot Antonio Iannuzzi (classe 1991). La Gevi Napoli Basket comunica di aver acquisito i diritti sportivi per l’utilizzo di Antonio Iannuzzi. Centro classe 1991 di 208 cm, proviene dall’Happy Casa Brindisi, squadra che milita in Serie A. Iannuzzi incontrerà domani i media alle ore 14,30 al PalaBarbuto. Cresciuto ad Avellino e nel vivaio della Mens Sana Siena, nella sua carriera cestistica figurano una promozione in Legadue nel 2010 a 9 punti e 7 rimbalzi di media con Ferentino e il doppio biennio a Matera (2012-14) e Omegna in A2 Silver dal 2014 al 2016 (18 punti, 7 rimbalzi e 1.3 assist nella prima stagione). Nella scorsa annata ha vestito la canotta della Openjobmetis Varese, squadra che si è aggiunta alle precedenti esperienze in Serie A a Capo d’Orlando (2016/17) e Torino (2017/18). In Sicilia vive una stagione ... Leggi la notizia su 2anews

