Estrazione Superenalotto oggi 16 gennaio 2020: ultimi numeri usciti e ritardatari (Di giovedì 16 gennaio 2020) Giornata di Estrazione per il Superenalotto oggi 16 gennaio 2020. Anche in questa tornata di giovedì tantissimi italiani spereranno di entrare nel ristretto club di persone baciate dalla fortuna di vincere un premio milionario. Ma in tanti dovranno accontentarsi dei premi “minori” e ancora di più coloro che resteranno a bocca asciutta. In attesa di conoscere i numeri estratti, andiamo a vedere cosa è successo nel corso dell’ultima Estrazione e quali sono jackpot, numeri ritardatari e numeri più frequenti. The Lodge: trama, cast e anticipazioni del film horror. Quando esce I numeri estratti nell’ultima Estrazione del 14 gennaio 2020 Nel concorso numero 6 del 14 gennaio 2020 la sestina vincente, il jolly e il Super Star sono stati i seguenti: 16932688579Jolly62Superstar Il jackpot della prossima Estrazione del Superenalotto La scorsa Estrazione non ... Leggi la notizia su termometropolitico

zazoomnews : ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO- Numeri vincenti di oggi 15 gennaio 203-2020 - #ESTRAZIONE #SIVINCETUTTO - dangelosalvato5 : @myownblue Domani, l’estrazione del superenalotto c’è il giovedì... Sei ancora in tempo a dare inizio alla tua vita… - zazoomblog : Estrazione SuperEnalotto SiVinceTutto 15 gennaio 2020 - #Estrazione #SuperEnalotto -