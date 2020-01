Conte: "No ad altre truppe militari in Libia, è momento del dialogo" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Giuseppe Conte non vuol sentir parlare dell’invio di nuove truppe in Libia. Il presidente del Consiglio ha parlato da Algeri al termine di un incontro con il presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune. "Dobbiamo affidarci al dialogo e alla diplomazia che sono sempre più efficaci delle armi", ribadisce il premier italiano incontrando i giornalisti nella capitale dell’Algeria. "Lavoreremo insieme per Berlino e per raccogliere tutte le possibili opportunità", prosegue, per indirizzare "una soluzione in Libia che sia politica". Il "primo passo è il cessate il fuoco, non importante se formale o sostanziale ma duraturo".Conte: "Riforma giustizia, presto versione definitiva"Incalzato anche sulla riforma della giustizia, Conte ha sottolineato che non ci sia solo la prescrizione: "Ho fatto vari incontri sulla riforma del processo penale - aggiunge il capo del governo - . Non mi piace ... Leggi la notizia su blogo

