Caso Gregoretti, al via in Senato il dibattito sul rinvio del voto della Giunta. Segui la diretta dall’Aula (Di giovedì 16 gennaio 2020) Al via in Senato la discussione sull’eventuale rinvio del voto della Giunta delle Immunità sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in programma lunedì prossimo 20 gennaio. Segui la diretta L'articolo Caso Gregoretti, al via in Senato il dibattito sul rinvio del voto della Giunta. Segui la diretta dall’Aula proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fanpage : Caso Gregoretti, Lamorgese: 'Nessuno può sottrarsi alle leggi, nemmeno Salvini' - ItaliaViva : Se, come dice #Salvini, il caso #Gregoretti è uguale a quello #Diciotti allora Italia Viva voterà come votò per la… - Ettore_Rosato : #Salvini fa una bandiera del caso #Gregoretti, io penso che andrebbe lasciato fuori dalla campagna elettorale.… -