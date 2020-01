Bareggio, trovato morto Pierfranco Steffenini, l’anziano disperso nei campi dopo un incidente d’auto (Di giovedì 16 gennaio 2020) È stato trovato senza vita l’anziano scomparso nella notte tra domenica e lunedì dopo essere rimasto coinvolto in un incidente insieme con la moglie a Cusago: Pierfranco Steffenini, che si era allontanato subito dopo per cercare aiuto è stato ritrovato questo pomeriggio in un canale d’irrigazione a Bareggio. È stato trovato morto nei campi di Bareggio, non molto distante dal luogo dell’incidente che lo ha visto coinvolto nella notte tra domenica e lunedì scorsi a Cisliano, Pierfranco Steffenini. Dell’anziano si erano perse le tracce subito dopo lo schianto della sua auto finita in un canale ai lati della strada: quando i soccorritori del 118 sono intervenuti sul luogo del sinistro hanno trovato solo la moglie dell’82enne che, in ipotermia e in evidente stato confusionale, non aveva saputo fornire dettagli utili. Forse morto a causa del freddo Non sapeva dove fosse ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

