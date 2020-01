Baglio: 5S fanno retromarcia su raccolta porta a porta (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – “Dopo aver speso centinaia di milioni sul porta a porta, oggi apprendiamo dai dirigenti dell’Ama, convocati in commissione Trasparenza, che i 5 stelle hanno inserito la retromarcia. Il VI municipio, che insieme al X era uno dei progetti su cui il Campidoglio ha investito di piu’, e’ tornato ai vecchi cassonetti stradali e il IV sta pressando l’azienda per abbandonare la raccolta differenziata casa per casa”. “Tornare ai cassonetti stradali, dopo che per tre anni abbiamo sentito parlare questa maggioranza su quanto fosse importante investire sul porta a porta per aumentare la differenziata, sa di provocazione. L’inversione di tendenza annunciata quest’oggi, con la scusante che alcune zone poco si prestano a questo tipo di raccolta, mette a nudo la debacle della giunta Raggi che nei mesi scorsi si e’ auto-incensata ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Baglio: 5S fanno retromarcia su raccolta porta a porta: Roma – “Dopo aver speso centinaia… -