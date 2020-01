Allerta smog a Modena: restano in vigore le misure emergenziali (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Bollettino emesso giovedì 16 gennaio da Arpae conferma il mantenimento delle misure emergenziali nella Provincia di Modena a causa del superamento continuativo del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10. Il Bollettino indica bollino rosso, ovvero Allerta smog, anche per tutte le altre province della Regione fatta eccezione per la provincia di Forlì-Cesena ove non sono stati registrati tre superamenti continuativi del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10. Le misure emergenziali restano in vigore fino al prossimo giorno di controllo, lunedì 20 gennaio 2020 compreso, e saranno revocate solo se il bollettino emesso da Arpae evidenzierà il termine delle misure emergenziali (bollino verde). Il divieto di circolazione per i veicoli a benzina Euro 0 e Euro 1, veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4, ciclomotori e motoveicoli Euro 0, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

