Al Serraj e Haftar verso una tregua. Ma Erdogan è pronto a inviare truppe in Libia (Di giovedì 16 gennaio 2020) E' ufficiale: alla conferenza di Berlino ci saranno anche i principali contendenti del potere in Libia, il presidente del Governo di accordo nazionale, Fayez al Serraj, e il generale della Cirenaica, Khalifa Haftar. La situazione continua pero' a essere molto tesa. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, uno dei principali attori della partita, ha annunciato che le sue truppe stanno partendo per il Paese "per tutelare gli interessi turchi". Inoltre ha confermato l'intenzione di fare valere appieno l'accordo siglato con Serraj sul Mediterraneo e che "le prime licenze per le esplorazioni saranno rilasciate gia' nel 2020".Intanto, il premier Giuseppe Conte, volato ad Algeri nel suo incessante lavorio politico, ha fatto un nuovo appello affinche' il cessate il fuoco sia duraturo: "Non possiamo accettare altre truppe militari - ha detto - questo e' il momento del dialogo e del ... Leggi la notizia su ilfogliettone

