Va a letto e non si risveglia più, Courtney uccisa a 19 anni dal fumo degli incendi in Australia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La tragedia di Courtney Partridge-McLennan, ragazza australiana del Nuovo Galles del Sud, trovata morta nel suo letto dai genitori che erano andata a svegliarla. Secondo i parenti, la sua morte sarebbe da addebitare agli incendi perché la diciannovenne sarebbe stata uccisa dal fumo che da giorni si respira nell’aria a causa degli incendi. Leggi la notizia su fanpage

