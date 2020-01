Uomini e Donne, la dama furiosa con Armando Incarnato: “Ti meno!” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Appena cominciato si fa subito infuocato il trono over di Uomini e Donne. Risolto il “caso” Juan Luis e Gemma Galgani, come sostenevano le anticipazioni è esplosa una polemica sul conto di Armando Incarnato, altro cavaliere molto discusso. In breve, la dama Roberta Di Padua, che da tempo frequenta Armando, lo ha accusato in puntata di avere rapporti intimi ma segreti con Veronica Ursida, la dama bionda del parterre. “Permetti – è partita all’attacco Roberta – che io mi trattengo, se tu dormi con una donna per due mesi e non lo dici?”. Quindi a suo avviso Armando e Veronica non avrebbero mai rivelato i loro rapporti in pubblico. “Ma come mai Veronica non si ribella?”, ha, poi, proseguito la dama di Cassino, sempre più furiosa con Incarnato e spalleggiata da Gianni Sperti e Tina Cipollari, convinti della sua buona fede. (Continua dopo la foto) La replica di Armando non è tardata ad ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Uomini Donne Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Uomini Donne