Trapani: incendio in un’abitazione, morti padre e figlio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – Tragedia a Mazara del Vallo, nel trapanese, dove sono morte due persone, padre e figlio, in un incendio avvenuto in un’abitazione alla periferia della città. Una donna è rimasta ferita ed è ricoverata all’ospedale Abele Ajello. Sembra che a fare scoppiare l’incendio sia stato un corto circuito, causato dalla pompa di calore. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri della stazione di Mazara del Vallo che da ieri stanno indagando sul fatto. Le vittime Vincenzo Monaco, di 72, e il figlio Livio, di 44. L'articolo Trapani: incendio in un’abitazione, morti padre e figlio CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

Adnkronos : #Trapani, incendio in casa: morti padre e figlio - GiuseppeBiond14 : RT @MediasetTgcom24: Trapani, incendio in una villa a Mazara del Vallo: morti due uomini #MazaradelVallo - trapani24h : Mazara del Vallo, due uomini morti nell'incendio di una villetta in via Napoli -