Stefano Bettarini su Simona Ventura: “Il suo ex ci ha messo contro” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Stefano Bettarini fa una confessione sull’ex di Simona Ventura: “Ci ha messo contro” Ora Simona Ventura e Stefano Bettarini hanno ricucito un rapporto violentemente strappato, fatto di frecciatine a mezzo stampa, episodi spiacevoli, e quant’altro. Ora sono una grande famiglia allargata e tutto si è risolto sotto il segno dell’amore. A Rivelo, programma condotto da Lorella Boccia su Real Time, Stefano Bettarini ha parlato di Gerò Carraro, l’ex di Simona Ventura, rivelando quanto segue: “Ci ha messo contro. Il suo modo di porsi e di metter bocca nel nostro rapporto, che non gli competeva”. Aggiungendo: “Una persona deve entrare in punta di piedi. Questo attrito non giovava ad avere un buon rapporto con la mia ex moglie”. Simona Ventura, le parole di Stefano Bettarini: “Il divorzio l’ho vissuto in maniera ... Leggi la notizia su lanostratv

